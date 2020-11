Coronavirus Puglia, oggi 1.567 nuovi casi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 1.567 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri si sono registrati altri 52 morti.

Sono stati effettuati 9.770 test per l'infezione da Covid 19: dei nuovi positivi, 537 sono in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani), 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Nelle ultime 24 ore 13 decessi in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto. Sono 11.823 i pazienti guariti, mentre 32.959 sono i casi attualmente positivi.