Covid Lombardia, 4.886 contagi e 186 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 4.886 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 186 morti. Dei nuovi contagi 240 sono 'debolmente positivi' e 54 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 31.033, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 15,7%. Nella Regione c'è stato un totale di 20.850 morti dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono in Lombardia le persone ricoverate negli ospedali della regione in terapia intensiva: sono 13 in meno nelle ultime 24 ore. I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.360, in aumento di 29 unità rispetto a ieri. Secondo i dati di Regione Lombardia i guariti e i dimessi sono 5.858 in più di ieri.

Sono 1.442 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 633 a Milano città, mentre a Varese sono 1.011. Secondo i dati di Regione Lombardia i nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 128, a Brescia 226, a Como 428, a Cremona 90, a Lecco 115, a Lodi 78, a Mantova 379, a Monza e Brianza 496, a Pavia 239 e a Sondrio 67.