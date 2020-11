Nuovo Dpcm, zona rossa, regole Natale: cosa succederà

Nuovo Dpcm, zona rossa, zona arancione e zona gialla. E poi le regole per Natale in tempi di covid e per gli spostamenti tra regioni. Cosa succede nel prossimo mese? L'attuale Dpcm scade il 3 dicembre, il provvedimento con le nuove misure sta per prendere forma. A illustrare il quadro è il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Valuteremo fino all’ultimo i dati, ci sono ancora molti giorni da qui alla scadenza del decreto ancora in vigore, quindi vorremmo vedere e capire quanto riusciamo ancora a piegare la curva con le misure adottate finora, ma continueremo con il principio di proporzionalità" delle misure restrittive, dice a diMartedì su La7.

"Noi abbiamo scelto in questa seconda ondata di non fare un lockdown generalizzato uguale in tutti i territori ma di distinguere area per area, e capire dove fare interventi più duri quando la situazione è più difficile. Io penso che questo sia il metodo giusto e vogliamo insistere su questa strada", dice il ministro che ribadisce: "Guai a scambiare i primi segnali che vanno nella direzione giusta per uno scampato pericolo".

Tra un mese è Natale. Alle cene ci sarà un numero massimo di persone a tavola? "Bisognerà limitarsi agli affetti più stretti. I numeri li valuteremo, ne ragioneremo nelle prossime ore, e domani c'è una riunione anche su questo. In Germania hanno scelto il numero 10, ma, al netto del singolo numero, il messaggio é quello di ridurre tutte le occasioni non necessarie in cui il contagio si può diffondere".