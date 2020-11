Lombardia verso zona arancione, Gallera: "Oggi siamo zona gialla"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"I dati della regione Lombardia" per quanto riguarda la diffusione del contagio di coronavirus "sono in netto miglioramento". Lo afferma l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino5, . "L'indice Rt nelle zone di Milano - sottolinea - è sotto 1% e così si sta avviando tutta la regione". "Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto superiore di Sanità e il confronto con il governo - conclude l'assessore - ma, addirittura come ha detto il presidente Fonatana, siamo quasi una zona gialla oggi".