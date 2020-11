Ordinanza Speranza, regioni zona rossa e arancione fino a 3 dicembre

(fotogramma)

Zona rossa, zona arancione e zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

Speranza firmerà una nuova ordinanza "con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre", fa sapere il ministero di Lungotevere Ripa in una nota.