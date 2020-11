Coronavirus Abruzzo, oggi 413 nuovi contagi: i dati

Foto Fotogramma

Sono 413 i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 18 morti. Sale così a 886 il totale delle vittime nella regione dall'inizio dell'emergenza, mentre i casi totali sono 27.469. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.145 tamponi. Il totale degli attualmente positivi è di 18.040: di questi, 659 sono ricoverati con sintomi, 75 sono in terapia intensiva e 17.306 in isolamento domiciliare.