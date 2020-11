Covid Piemonte, 1.185 nuovi casi e 85 morti

(Fotogramma)

Sono 1.185 i nuovi casi da coronavirus in Piemonte secondo le ultime notizie contenute nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 85 morti che portano il totale a 6.239 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

I 1.185 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono pari al 9,6% dei 12.290 tamponi eseguiti. Dei 1.185 nuovi casi, gli asintomatici sono 501, pari al 42,2%. In particolare, i nuovi casi sono così suddivisi: 452 di screening, 463 contatti di caso, 270 con indagine in corso, 218 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 54 in ambito scolastico e 913 tra popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 388 (+ 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4737(+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.818 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.558.737(+ 12.290 rispetto a ieri), di cui 793.519 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 86.334 (+ 3.141 rispetto a ieri): 6769 Alessandria, 4357 Asti, 2594 Biella, 10.241 Cuneo, 5616 Novara, 49.915 Torino, 3262 Vercelli, 2638 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 458 extraregione e 484 in fase di definizione.