Ilaria Capua: "A Natale starò da sola, non bisogna muoversi"

"Passerò il Natale da sola. E' come se ci fossero 10 metri di neve fuori". Sono le parole della professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, che interviene così a L'aria di domenica. "Mio marito e mia figlia andranno dalla nonna in Scozia, non vado per una serie di motivi. Ognuno deve fare la propria parte. Non mi piace passare il Natale da sola, ma rimango qui perché a Natale si può stare anche da soli. Non vedo mia madre da 6 mesi, è triste ma è così. Quest’anno va così, cosa vi devo dire di più? E’ come se fuori ci fossero 10 metri di neve. Muoiono migliaia di persone ogni giorno, per un anno non si può fare il cenone natalizio. Non bisogna muoversi, non c’è nessuna scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola, più persone si ammalano e finiscono in ospedale", afferma la scienziata.