Maltempo, uomo annega in un canale nel Potentino

(Fotogramma)

Nel pomeriggio di oggi un uomo di 41 anni di Pignola, in provincia di Potenza, è morto annegato in un canale. L’uomo, collaboratore dell’Ufficio tecnico del Comune, da quanto si apprende, si era recato sul posto per verificare le condizioni del canale, esondato a causa delle forti piogge di queste ore.

I vigili del fuoco, allertati dai carabinieri e dal 118, sono intervenuti sul posto, per soccorrere la vittima. Per lui, nonostante le cure del personale medico, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.