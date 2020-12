Maxi rissa al Pincio, indagini su filmati e social

Fotogramma

Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto sabato nel tardo pomeriggio sul piazzale del Pincio, a Roma, dove ha avuto luogo una rissa tra giovanissimi e un maxi assembramento. Alcuni ragazzi, per lo più minori, sono stati già identificati. In particolare gli investigatori stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di piazza del Popolo, piazzale del Pincio e della fermata della metropolitana Flaminio. Inoltre sono state acquisite anche le immagini di altre telecamere di zona che potrebbero aver ripreso anche i momenti precedenti al maxi assembramento. Si indaga inoltre sui social.

Secondo quanto riferito da alcuni giovani a darsi appuntamento al Pincio sarebbero state due ragazze che dovevano picchiarsi. Voce che si era sparsa sui social e il tam tam avrebbe dato luogo al maxi assembramento. Al Pincio però la lite è scoppiata tra due ragazzi, che si conoscevano e già in passato avevamo avuto contrasti, ma che per puro caso si sono incontrati sabato pomeriggio.