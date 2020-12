Coronavirus Piemonte, oggi 906 contagi e 67 morti

Foto Afp

Sono 906 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 67 morti.

L'Unità di Crisi della Regione ha reso noto che i nuovi casi di Covid-19 sono pari all’8,6 % dei 10.579 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi diventa quindi 180.557, di cui 15.832 nella provincia di Alessandria, 8.582 in provincia di Asti, 6.233 in provincia di Biella, 24.947 nel cuneese, 14.024 nel novarese, 95.596 a Torino e provincia, 6817 in provincia di Vercelli, 5997 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 973 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1556 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 318 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4102 (- 22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 59.063 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.697.990 (+ 10.579 rispetto a ieri), di cui 832.144 risultati negativi.

Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è ora di 6.813, di cui 1016 ad Alessandria, 405 ad Asti, 300 a Biella, 741 a Cuneo, 590 a Novara, 3.153 a Torino, 326 a Vercelli, 216 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre 66 a residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 110.261 (+1869 rispetto a ieri), di cui 8.550 Alessandria, 5953 Asti, 3485 Biella, 13.581 Cuneo, 7733 Novara, 62.064 Torino, 4262 Vercelli, 3526 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 543 extraregione e 564 in fase di definizione.