Covid Italia, 12.756 contagi e 499 morti

Sono 12.756 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 499 morti che portano il totale a 61.739 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

VENETO - Sono 2.427 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati contenuti nel bollettino. Portano il totale a 173.371 casi da inizio dell'epidemia. Si registrano poi 29 morti da ieri, per un totale di 4.403 vittime. negli ospedali vi sono ad oggi 2.815 pazienti ricoverati nei reparti non di emergenza (+36) e 346 (+1) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 81.018.

PUGLIA - Sono 917 i casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 20 morti.

CAMPANIA - Sono 1.361 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 15.872 tamponi. Sono 43 i nuovi decessi, di cui 11 avvenuti nelle ultime 48 ore e 32 in precedenza ma registrati ieri.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.079 i nuovi casi da coronavirus in Emilia-Romagna secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati anche altri 46morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 138.348 casi di positività. 10.483 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 10,3%.

SARDEGNA - Sono 253 i nuovi casi registrati in Sardegna. Da ieri, segnalati anche altri 6 decessi. Le vittime: tre uomini e una donna residenti nella provincia del Sud Sardegna, rispettivamente di 74, 85, 86 e 94 anni, e un uomo e una donna di 79 e 92 anni della provincia di Sassari