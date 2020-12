Giletti: "Felice per De Girolamo, ha dovuto mandar giù tanta cattiveria"

Fotogramma

"Sono felice per l'assoluzione di Nunzia De Girolamo. In questi anni ha dovuto mandare giù tanta cattiveria. Penso che quella di oggi sia la migliore risposta a chi è garantista in un'unica direzione". Così Massimo Giletti commenta all'Adnkronos l'assoluzione dell'ex ministro dell'Agricoltura "perché il fatto non sussiste", nel processo su appalti e consulenze esterne dell'Asl di Benevento. Nunzia De Girolamo, tra le altre cose, è stata spesso ospite della trasmissione 'Non è l'arena', condotta proprio da Giletti su La7.