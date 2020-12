Covid Italia, 18.727 contagi e 761 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 18.727 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 761 morti che portano il totale a 63.387 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 190.416 tamponi. Il tasso di positività si aggira attorno al 9,8%. Sono 3.265 i ricoverati in terapia intensiva (-26 da ieri), 1.052.163 i guariti (+24.169) e 690.323 gli attualmente positivi (-6.204).

TOSCANA - Sono 657 i nuovi casi di coronavirus in Toscana resi noti oggi secondo il bollettino. Si registrano altri 50 morti. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 657 positivi odierni è di 51 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 16% ha 80 anni o più).

PUGLIA - Sono 1.813 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 34 morti.

VENETO - Sono 3.883 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 108 morti che portano il totale a 4.659 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.211 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 61 morti. Dall’inizio dell'epidemia si sono registrati 141.010 casi di positività su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 6,9%, dal 8,2% di ieri.

CALABRIA - Sono 158 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Calabria, per un totale complessivo di 19.333. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

VALLE D'AOSTA - Tre decessi, che portano il totale a 347, e 716 casi positivi attuali, 67 in meno rispetto a ieri, di cui 88 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva e 619 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza da Covid 19 in Valle d'Aosta.

ABRUZZO - Sono 262 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo resi noti oggi secondo il bollettino. Vengono segnalati 4 morti.

LAZIO - Sono 1.230 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti. "L'Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta" dice l'assessore alla Sanità e all'Integrazione sanitaria della Regione Alessio D'Amato, invitando comunque a "non abbassare il livello d'attenzione". Nella Regione "i guariti sono tre volte i casi positivi" e i casi a Roma scendono "sotto i 600".

LOMBARDIA - Sono 2.938 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 132 morti che portano il totale a 23.581 dall'inizio dell'emergenza nella regione.