Nuova maxi rissa a Roma, bloccati 10 ragazzi a Villa Borghese

Immagine di repertorio

Nuova maxi rissa a Roma nel pomeriggio. Una ventina di ragazzi si sono affrontati e picchiati in piazza di Siena, a Villa Borghese, davanti a diversi testimoni. Sul posto i poliziotti, già impegnati nel dispositivo di sicurezza in piazzale delle Canestre, sono riusciti a bloccarne dieci caricati su un pullman scortato dalle volanti e diretto in Questura. La loro posizione resta al vaglio degli investigatori mentre non risultano segnalazioni al 118 di eventuali feriti.

