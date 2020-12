Italia Libera, Lerner: "Grottesco travestimento Forza Nuova, forza nazi-fascista"

Fotogramma

"Italia Libera è il grottesco travestimento di una forza per fortuna esigua ma con una chiarissima matrice nazi-fascista che, procedendo di fallimento in fallimento e non riscuotendo consenso elettorale, cerca di cavalcare nuove istanze provocate dalla sofferenza della pandemia". Gad Lerner definisce così il movimento "rivoluzionario" che vede tra i suoi "padri fondatori" i vertici di Forza Nuova e che punta a prendere il potere con un governo alternativo.

"Nonostante questo tentativo camaleontico e il cambio di maschera - continua il giornalista - abbiamo a che fare sempre con la stessa belva".