"Qualcuno morirà, pazienza": bufera su Guzzini (Confindustria Macerata)

"Anche se qualcuno morirà, pazienza". Le parole del presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, rimbalzano online e scatenano le polemiche. Guzzini è intervenuto ieri nell'evento 'Made For Italy per la Moda'. "Ci aspetta un Natale molto magro, stanno pensando di restringere ulteriormente. Questo significa andare a bloccare un retail che si stava rialzando per la seconda volta dalla crisi e lo stanno mettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po’ stanche e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Così diventa una situazione impossibile, impossibile per tutti", le sue parole che animano la discussione su Twitter e proiettano il tema tra le tendenze.