Roma, due vigili investiti sulle strisce: portati all'Umberto I

(Fotogramma)

A Roma due agenti del II gruppo Parioli della Polizia Locale sono stati investiti sull'attraversamento pedonale di Corso Trieste, all'altezza del civico 83, mentre erano in servizio. E' successo intorno alle 17.20. A travolgerli una donna al volante di una Smart fermatasi a prestare i primi soccorsi. Portati entrambi al policlinico Umberto I in codice arancione, non sono in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi i carabinieri e il dirigente gruppo Parioli, Donatella Scafati. Chiuso al traffico Corso Trieste tra via Chiana e piazza Trasimeno.