Covid Italia, 16.308 contagi e 553 morti: il bollettino

Sono 16.308 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti, che portano il totale a 68.447 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

La situazione regione per regione:

EMILIA ROMAGNA- Sono 1.641 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi su un totale di 13.851 tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 73 morti.

CAMPANIA - Sono 949 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Campania secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti, che portano il totale a 2.560 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 1.382 casi positivi di Covid-19 su 10.848 test effettuati e 26 decessi. Lo rende noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel bollettino sull'emergenza coronavirus.

LAZIO - Oggi su 15mila tamponi nel Lazio (-932) si registrano 1.410 nuovi casi di coronavirus (-18), 41 morti (-33) e +1.939 guariti. Diminuiscono secondo il bollettino i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%.

LOMBARDIA - Sono 1.944 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 105 morti, che portano il totale a 24.330 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi da coronavirus su 12.921 tamponi (pari al 7.54%). In riduzione i morti: 8 casi più 1 pregresso (23 in meno rispetto a ieri) e in miglioramento anche le terapie intensive (55 totali, -4) e i ricoveri in altri reparti (594, -7). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PIEMONTE - Sono 638 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti.

VENETO - Sono 3.834 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi dal governatore Luca Zaia. Da ieri sono stati registrati altri 114 morti. "In Veneto sono stati eseguiti 3,1 milioni di test molecolari, 1,5 milioni di rapidi - spiega durante una conferenza stampa on line -. I test molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono 18.924, i rapidi 39.877 per un totale di 58.801 tamponi nelle ultime 24 ore. Su questi tamponi i positivi nelle ultime 24 ore sono 3.834 pari al 6,52%".

SARDEGNA - Sono 380 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Sardegna, su 4.068 i nuovi tamponi eseguiti, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Nove i decessi.