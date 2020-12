Vaccino Covid, a Roma il primo vaccinato d'Italia: "Emozione unica"

Afp

"E' andata bene, non ho sentito nemmeno dolore. E' stato davvero un bel momento, un’emozione unica. L’ho fatto per la mia famiglia, per me stesso e per i miei pazienti. Abbiamo lavorato in trincea per mesi, visto sofferenza e dolore". Lo ha detto l’operatore sociosanitario Omar Altobelli, primo uomo vaccinato in Italia, all’uscita dallo Spallanzani.