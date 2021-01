Covid Valle d'Aosta, 27 nuovi casi e 1 morto: il bollettino

Fotogramma

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto.

446 le persone testate, mentre il nuovo decesso porta il totale a 387. I casi positivi attuali sono 410, -4 rispetto a ieri, di cui 63 in ospedale , 1 in terapia intensiva, e 346 in isolamento domiciliare. Il totale dei casi positivi da inizio epidemia è di 7.359. I guariti sono 6.562, +30 rispetto a ieri. I tamponi ad oggi effettuati sono 7.4357, +778, di cui 10.826 processati con test antigenico rapido.