Lotteria Italia 2020, stasera l'estrazione: primo premio da 5 mln

Verranno estratti questa sera i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020. L'annuncio dei premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro, sarà dato nel corso della trasmissione Rai 'Soliti ignoti – Il Ritorno' (Vai allo SPECIALE)

''Quest’anno sono stati venduti circa 4 milioni e 600mila biglietti. Sulle vendite si è sentito l'effetto Covid: si tratta, come riporta Agipronews, del dato più basso degli ultimi quarant’anni, con un incasso di 23 milioni di euro, e un calo delle vendite del 31,3% rispetto all’edizione dello scorso anno (quando i biglietti venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro). Un risultato ben lontano dai successi del periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di tagliandi.

Si ricorda che ci sono 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.