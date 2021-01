Covid Lazio, 1.779 nuovi casi e 43 morti: il bollettino

Afp

Sono 1.779 casi i nuovi casi di coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 43 morti. 1.579 i guariti. Nella regione sono 77.923 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.882 ricoverati, 310 in terapia intensiva e 74.731 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 92.821, i decessi 4.015 e il totale dei casi esaminati è pari a 174.759 Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

"Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-3.078) si registrano 1.779 casi positivi (-228), 43 sono i decessi (+6) e 1.579 i guariti. Diminuiscono i casi" di Covid-19, "che tornano sotto quota 2 mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è pari al 14%. I casi a Roma città tornano a quota 700". A fare il punto è l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 244 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano quattro decessi in pazienti di 64, 74, 81 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 396 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosessantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tredici decessi in pazienti di 59, 68, 70, 76, 83, 89, 89, 89, 89, 90, 90, 91 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 93 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 243 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 179 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi in pazienti di 69, 77, 80, 80 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattordici casi hanno un link con la Rsa Villa Gaia a Nettuno dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sei decessi in pazienti di 77, 83, 85, 87, 93 e 94 anni con patologie.

Nelle province si registrano 411 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 211 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi in pazienti di 54, 59, 65, 65, 82 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi in pazienti di 72, 82 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 63 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.