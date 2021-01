Milano, uomo si dà fuoco vicino stazione centrale: è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Un uomo è stato soccorso all'alba vicino alla stazione di Milano con ustioni su tutto il corpo. Da via Sammartini il 118 lo ha trasportato al Fatebenefratelli in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. A raccontare la dinamica di quanto accaduto è stato un testimone che ha riferito di aver visto l'uomo, un senza fissa dimora, cospargersi di liquido infiammabile e darsi fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti del commissariato Garibaldi-Venezia.