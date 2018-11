Papa atteso in Egitto, al Cairo manifesti ovunque danno il benvenuto a Francesco

(Foto Aki-Adnkronos International)

Manifesti ovunque nelle strade del Cairo, in vista dell'imminente arrivo di Papa Francesco per la sua prima visita in Egitto, la seconda del genere dopo quella di Giovanni Paolo II nel 2000. E' quanto ha potuto constatare Aki-Adnkronos International sul posto.

Sui manifesti è stampato il volto del Pontefice con la mano alzata a 'salutare' uno sfondo in cui si scorgono le Piramidi di Giza su cui troneggiano una colomba, la mezzaluna e la croce. A fianco o sotto questa immagine, il logo scelto per l'evento dal Consiglio dei patriarchi e dei vescovi cattolici in Egitto, ossia 'Il papa della Pace nell'Egitto della pace', in arabo e in inglese.

In particolare, la via che dall'aeroporto internazionale del Cairo conduce al centro della capitale è stata tappezzata di questi enormi manifesti, che si possono vedere su tutte le strade principali della città.