Star in fuga da Malibù

(Afp)

Le stelle fuggono da Malibù. La California è devastata dagli incendi e anche le dimore delle star sono assediate dalle fiamme. Da Lady Gaga a Cher, da Guillermo Del Toro a Kim Kardashian: qualcuno è stato costretto a fare i bagagli in fretta e furia, altri assistono da lontano alla tragedia.

"Penso a tutti coloro che stanno soffrendo per questi terribili incendi e piangono per la perdita dei propri cari o delle proprie case. Sto seduta qui e mi chiedo se la mia casa andrà a fuoco", scrive Lady Gaga in un messaggio affidato ai social. "Grazie ai vigli del fuoco, alla polizia, ai soccorritori per fare tutto il possibile e anche di più. Grazie, siete veri eroi", aggiunge la popstar.

"Ho sentito che il fuoco ha raggiunto la nostra proprietà nella nostra residenza di Hidden Hills, ma le fiamme sono state contenute e ora non avanzano. Non sembra che la situazione stia peggiorando, prego che i venti ci aiutino", twitta Kim Kardashian, aggiungendo un ringraziamento per i vigili del fuoco. Secondo il sito TMZ, il fuoco ha distrutto la casa di Caitlyn Jenner e il set della serie Westworld nell'area di Agora Hills.

"Sono preoccupata per la mia casa", scrive invece Cher. "Non c'è nulla che possa fare, le case di amici sono state distrutte. Non posso pensare che non esista più Malibù, ho una casa lì dal 1972", aggiunge la cantante. "Sono andato via l'altra sera", twitta il regista Guillermo Del Toro, che si consola pensando che "il dono della vita rimane". "I cavalli sono in salvo, i miei figli stanno bene. La casa è in pericolo ma tutto ciò che ha un cuore sta bene", dice l'attrice Alyssa Milano.