Brexit, che succede ora

(Afp)

Brexit, ci siamo. E' arrivato l'ok del governo britannico alla bozza d'accordo con l'Ue. Un accordo definito dalla premier britannica Theresa May "il meglio che si potesse avere". In base a quanto prevede l'intesa il Regno Unito lascerà l'Ue il 29 marzo 2019, ma fino al 31 dicembre 2020 sarà mantenuta la situazione attuale, per quanto riguarda l'unione doganale, il mercato unico e le politiche europee. Ci sarà la possibilità, come spiegato ieri dal capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, di estendere questo periodo di transizione una volta, per un periodo limitato, attraverso un accordo congiunto. E' stata trovata anche una soluzione per evitare un confine fisico in Irlanda. Ma quali sono ora le prossime tappe?

A tracciare il percorso è stato oggi il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk. L'accordo ora sarà analizzato da tutti gli Stati membri. Entro la fine della settimana i 27 ambasciatori si incontreranno di nuovo per condividere le loro valutazioni dell'accordo. I rappresentanti permanenti degli Stati Ue, riuniti nel Coreper, "discuteranno anche il mandato alla Commissione per finalizzare la dichiarazione politica congiunta sulla futura relazione tra Ue e Regno Unito. I ministri europei verranno coinvolti in questo processo".

"La Commissione - dice ancora Tusk - intende concordare la dichiarazione congiunta entro martedì prossimo. Nel corso delle seguenti 48 ore, gli Stati membri avranno tempo per valutarla, il che comporta che gli sherpa potranno concludere il loro lavoro giovedì". "Se non succedono fatti straordinari, terremo il Consiglio Europeo domenica 25 novembre, alle 9.30, per finalizzare e formalizzare l'accordo" di ritiro del Regno Unito dall'Ue, conclude il presidente del Consiglio Ue. Poi il banco di prova per May sarà il voto del Parlamento britannicosull'accordo tra Londra e Bruxelles che potrebbe essere messo in calendario all'inizio di dicembre.