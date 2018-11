Il discorso di Theresa

(Afp)

Il terremoto Brexit non ferma Theresa May. Nella conferenza stampa convocata a Downing street dopo le dimissioni a valanga di oggi, la premier britannica difende la bozza di accordo sull'uscita dall'Ue con le unghie e con i denti mentre esclude categoricamente la possibilità di un nuovo referendum. "Credo che la strada da me scelta sia quella giusta per il Paese", ha detto, parlando di un accordo "nell'interesse nazionale". Accordo in cui crede, specifica, "con ogni fibra di me stessa". Dopo una giornata segnata da una rivolta di una parte del suo partito e dalle polemiche e dimissioni di diversi membri del suo governo, alla domanda se si batterà contro un possibile voto di sfiducia, la premier ha risposto che avere "leadership significa prendere le decisioni giuste, non quelle più facili". "Il mio lavoro - ha sottolineato del resto May - è ottenere un accordo che porti risultati per il popolo britannico. E penso che questo accordo lo faccia".

Per il Primo Ministro, d'altra parte, il popolo "vuole che andiamo avanti" e "questo accordo ci darà quello per cui abbiamo votato ed è nell'interesse nazionale". E il riferimento al popolo arriva anche alla domanda sull'ipotesi di un secondo referendum sulla Brexit, popolo che "ha votato e ci ha dato un compito. Per quanto mi riguarda, non ci sarà un secondo referendum. Lasceremo l'Unione Europea e la lasceremo il 29 marzo 2019".