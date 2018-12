Battisti, "polizia italiana in Brasile"

(Fotogramma)

La polizia italiana da ieri sarebbe a San Paolo in Brasile per riportare in Italia Cesare Battisti, dopo che è stato firmato il mandato d'arresto e il decreto per la sua estradizione in Italia, scrive il National Jornal citato da O Globo. Battisti, condannato a due ergastoli in Italia e che aveva ottenuto asilo in Brasile, da ieri è considerato latitante in Brasile.

"Cesare Battisti è sparito di nuovo. E' assurdo che il presidente brasiliano, che è un grandissimo giurista costituzionale, abbia emesso un decreto di estradizione nei suoi riguardi senza preoccuparsi di renderlo effettivo" dice all'Adnkronos Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea, deputato della Lega eletto nella circoscrizione estera America Meridionale. "Eppure - rileva - si poteva facilmente immaginare che si sarebbe reso irreperibile. Da tempo si sapeva che si sarebbe arrivati all'estradizione, i suoi spostamenti dovevano essere controllati".

"Sono pronto ad accompagnare Salvini in Brasile per poi riportare Battisti in Italia, ma a questo punto non bisogna più perdere tempo, è necessario trovarlo al più presto. Se è ancora nel Paese - aggiunge - va cercato seriamente, se è già riuscito ad espatriare sarà stata una pessima figura per il Brasile".