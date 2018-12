Italiana trovata morta in Messico

Anna Ruzzenenti in un selfie pubblicato sul profilo Facebook il 13 dicembre scorso (Facebook /Anna Ruzzenenti)

L'ambasciata d'Italia a Città del Messico, in coordinamento con la Farnesina, segue il caso della connazionale Anna Ruzzenenti, deceduta in Messico, in stretto contatto con i familiari. E' quanto rendono noto fonti della Farnesina confermando la morte della 27enne istruttrice subacquea veronese che, stando a quanto riporta oggi il quotidiano l'Arena, era partita il 13 dicembre scorso per una vacanza a Playa del Carmen.

Secondo quanto riporta sempre il quotidiano di Verona, sono ancora da chiarire le cause del decesso della donna e si prevede che sarà disposta l'autopsia da parte delle autorità messicane.