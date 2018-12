Shutdown Usa, fino a quando?

(Afp)

Il nuovo capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, avverte che lo shutdown del governo potrebbe continuare fino al nuovo anno, se i democratici non accetteranno di sedersi con Donald Trump per negoziare sui 5 miliardi di dollari per il Muro che il presidente vuole vedere nel bilancio federale prima di firmarlo.

"E' molto possibile che lo shutdown vada oltre il 28 dicembre e fino al nuovo Congresso" ha detto riferendosi all'insediamento del nuovo Congresso il 3 gennaio. "Non credo che le cose si muoveranno velocemente nei prossimi giorni", ha aggiunto Mulvaney che è anche il capo dell'ufficio Bilancio della Casa Bianca e, nei giorni scorsi, è stato nominato a sorpresa da Trump anche capo dello staff.

A seguito dello shutdown, Trump ha rinunciato alle sue tradizionali vacanze in Florida, nel resort di famiglia a Mar-a-Lago. La portavoce della Casa Bianca, Sara Sanders, ha detto che la First Lady, che era già partita nei giorni scorsi, rientrerà a Washington per poter trascorrere Natale con il presidente alla Casa Bianca.