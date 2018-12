"Ci sono vampiri in Polonia?", le strane domande al Foreign Office

(Afp)

Ci sono vampiri in Polonia? Qual è la trama di Braveheart? Sono alcune delle richieste che il Foreign Office britannico si è trovato a fronteggiare nel corso dell'anno. Il ministero degli Esteri ha vissuto un 2018 a dir poco intenso. L'iter per arrivare alla Brexit ha assorbito energie e risorse. La tensione con la Russia, dopo l'attacco compiuto in Inghilterra contro l'ex spia Sergei Skripal, ha portato all'espulsione di 23 diplomatici di Mosca, a cui ha fatto seguito un analogo provvedimento russo.

Accanto agli incarichi più gravosi e rilevanti, però, i funzionari del Foreign Office - presente con 270 missioni in oltre 160 paesi e territori - hanno sistemato anche fascicoli surreali, come quelli svelati dal New York Times. Un cittadino, in procinto di avere un appuntamento con una donna polacca conosciuta online, ha chiesto al ministero se ci fossero vampiri in Polonia. La donna, si legge, "aveva chiesto quale fosse il gruppo sanguigno dell'uomo prima del primo incontro". In Olanda, invece, un telespettatore ha chiesto delucidazioni dopo aver visto in tv 'Braveheart', il film di Mel Gibson incentrato sulle gesta dell'eroe scozzese William Wallace.