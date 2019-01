Migranti, scontro tra Malta e Salvini

(Foto Afp)

"Il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le accuse inaccurate del ministro Salvini". Così l'esecutivo della Valletta che replica "alle affermazioni del vice premier Matteo Salvini riguardanti il presunto mancato rispetto degli impegni di ricollocazione volontaria dei migranti". Nella nota si esorta quindi il governo italiano "a controllare i propri dati statistici ed evitare di ripetere affermazioni senza fondamento".



A poche ore dallo sbarco dei migranti della Sea Watch a Malta e l'accordo trovato all'interno del governo sulla gestione del caso, la questione resta calda. Immediata la replica del vicepremier via Facebook: "Nessuna lezione da Malta, che per anni ha chiuso gli occhi e ha permesso che barchini e barconi si dirigessero verso l’Italia. La musica è cambiata, in Italia si arriva solo col permesso. Abbiamo già accolto anche TROPPO, che gli altri si sveglino.

Ieri, in un post su Facebook, Salvini aveva scritto: "Il 16 luglio 2018, dopo l’arrivo a Pozzallo di 447 immigrati, era stata prevista una ricollocazione tra i Paesi europei. Gli accordi prevedevano di trasferire un totale di 270 persone, invece i trasferimenti EFFETTIVI sono stati solo 129: 23 in Germania, 50 in Francia, 19 in Portogallo, 16 in Irlanda, 21 in Spagna e ZERO a Malta. Non solo! Il 26 agosto 2018, a bordo della Diciotti, sono sbarcate a Catania 177 persone. Anche questi dovevano essere ricollocati ma soltanto l’Irlanda ne ha presi 16. Come facciamo ad accogliere ancora quando ci hanno preso in giro per mesi?".

