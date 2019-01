Pentagono conferma ritiro da Siria

(Afp)

Il Pentagono, attraverso l'ufficio del segretario alla Difesa, conferma l'inizio del ritiro delle forze statunitensi dalla Siria. In una nota, si comunica che "è cominciato il processo del ritiro deliberato dalla Siria". Non vengono forniti dettagli relativi ai tempi delle operazioni, a eventuali reparti e luoghi coinvolti. Secondo i media americani, che hanno fatto riferimento a fonti militari, il ritiro al momento riguarda mezzi ma non truppe.