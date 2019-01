Bird Box Challenge, la folle sfida ispirata al film

(un fermo immagine tratto dal trailer di 'Bird Box'/Netflix)

"In nessun caso vi è permesso togliervi la benda" dice Sandra Bullock ai figli in una delle scene più suggestive di 'Bird Box', il film di Netflix ambientato in un futuro post apocalittico dove un'inquietante presenza invisibile ha spinto la popolazione mondiale al suicidio. Nel film, Bullock indossa costantemente una benda per evitare di vedere le forze misteriose che costringono le persone a togliersi la vita e cerca mettere in salvo i suoi bambini - chiamati Boy e Girl - prima lungo un fiume e poi attraverso una foresta, il tutto senza poter vedere.

Ma dal piccolo schermo alla realtà il passo è breve. E la follia collettiva raccontata nella pellicola si è presto riversata nel mondo reale. Diverse persone, adulti e adolescenti, soprattutto negli States, hanno iniziato a sfidarsi alla Bird Box Challenge: vanno in giro bendati, corrono contro i muri e si mettono alla guida di auto e moto bendati, documentando tutto sui social a suon di hashtag #BirdBoxChallenge.

L'ultimo episodio a Layton, nello Utah, dove, racconta la Bbc, un'adolescente ha guidato nel traffico con la benda calata sugli occhi, provocando un grave incidente. La mania, ormai contagiosa, ha fatto scattato l'allarme in tutti gli Stati Uniti. Tanto da costringere la stessa Netflix a intervenire. In un post pubblicato sui social, il gigante dello streaming ha avvisato i fan della pellicola a non partecipare alla pericolosissima quanto insensata sfida. "Non posso credere che ci sia bisogno di doverlo dire - si legge in un tweet di Netflix del 2 gennaio scorso - ma per favore non fatevi male con questa Bird Box Challenge. Non sappiamo come sia iniziato tutto, non si finisce in ospedale a causa di un meme".