Mogherini: "Pronti a chiudere Sophia"

(FOTOGRAMMA)

La Ue sarebbe pronta a chiudere l'operazione Sophia. Lo riferiscono fonti vicine all'Alto Rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini. "L'Operazione Sophia - fanno sapere - è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la Guardia Costiera libica e salvato vite. Sophia ha portato tutta l'Ue nel Mediterraneo, dove l'Italia era sola prima del 2015. Se oggi l'Italia, che ha il comando e il quartier generale dell'operazione, non vuole più Sophia, siamo pronti a chiuderla".

SALVINI - Dopo la notizia che la Germania intenderebbe sospendere la sua partecipazione, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha scritto su Twitter: "O cambiano le regole o finisce la missione". Sophia, ha spiegato, "ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale - ha aggiunto - sottoscritto dal governo Renzi, non so in cambio di cosa".



L'AMMIRAGLIO - Arrivano poi le parole dell'Ammiraglio Enrico Credendino, comandante dell'operazione Sophia, durante il seminario organizzato dal Comando della missione all'ex aeroporto di Centocelle di Roma, a fare chiarezza. "Abbiamo parlato ora con i tedeschi: la Germania non si ritira dall'operazione Sophia. Rimane uno dei principali partner dell'operazione". Berlino, ha detto, ''ha posizioni chiave che rimangono nel mio quartier generale e sulla flagship''.

NAVE BERLIN - "La nave che doveva arrivare il 6 febbraio è stata designata", si tratta della tedesca Berlin, che "rimarrà in Germania pronta a muoversi in due settimane, in attesa che si chiarisca la situazione dei porti di sbarco e il futuro dell'operazione" ha spiegato Credendino, concludendo: "Non cambia assolutamente nulla, la Germania rimane uno dei principali partner dell'operazione".