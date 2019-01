Malta: "Solo Italia non ha rispettato impegni su ultimo sbarco"

(Fotogramma)

Degli otto Paesi che all'inizio di gennaio avevano accettato di accogliere i 49 migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye fatti sbarcare a Malta, solo l'Italia non ha ancora avviato alcun contatto con il governo della Valletta. E' quanto chiarisce, parlando con l'Adnkronos, Stacey Spiteri, portavoce del ministero degli Interni e della Sicurezza nazionale maltese, nel giorno in cui sono finalmente sbarcati a Catania i 47 migranti a bordo della Sea Watch 3, che otto Paesi, tra cui la stessa Malta, hanno accettato di accogliere.

"Tutti i Paesi che si erano impegnati a prendere i migranti sbarcati a Malta" il 9 gennaio scorso, "ad eccezione dell'Italia, hanno preso contatti con il personale tecnico maltese, questi Paesi stanno rispettando i loro impegni", afferma Spiteri. "L'unico Paese - denuncia la portavoce - che non ha contattato Malta per quanto riguarda i suoi impegni è l'Italia. Malta si augura che non si tratti di una decisione politica delle autorità italiane, ma di una questione tecnica".