Gilet gialli, tredicesimo atto

(Afp)

I gilet gialli si preparano a manifestare per il 13mo fine settimana consecutivo a Parigi e in tutta la Francia: la settimana scorsa - stando ai dati del ministero dell'Interno di Parigi - 58.600 dimostranti erano scesi in piazza in tutto il paese. Nella capitale, i punti di incontro potrebbero essere diversi, dagli Champs-Elysèes, dove sono previsti due diversi appuntamenti, alle 7 e alle 9 (a quest'ultimo potrebbero partecipare 13mila persone) all'Arc de Triomphe alle 10.30 per "destituire Macron e la Va Repubblica", come si legge su una pagina Facebook. Una proposta che suscita l'interesse sui social di circa 9mila persone. Un altro corteo potrebbe partire da Place de l'Etoile, tra le 9 e le 11, e ancora un evento propone il blocco dell'Assemblea Nazionale a partire dalle 8. Dalle 17 i manifestanti sono infine invitati ad un 'atto 3' della notte gialla a Place de la République.

Tra le manifestazioni annunciate dai gilet gialli sulle reti sociali, una è in programma a Nizza, dove è atteso Maxime Nicolle, esponente del movimento anche conosciuto come 'Fly Rider'. L'evento Facebook "Atto XIII- Per la nostra libertà! Frontiera italiana" punta ad un'azione "ad impatto mediatico", si legge sui siti di informazione francesi. Tutti i gilet gialli della regione Pca sono invitati ad unirsi "a sostegno dei loro feriti e alle famiglie delle loro vittime". L'appuntamento allo stadio Allianz Riviera alle 11.