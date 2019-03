"Ho chiesto io il rientro", parla l'ambasciatore Gatti

(Fotogramma)

"Sono io ad aver richiesto il mio rientro in Italia il primo marzo per ragioni personali e famigliari. Ogni altra ricostruzione non risponde alla realtà". E' quanto ha detto all'Adnkronos l'ambasciatore Stefano Gatti, capo missione italiano a Canberra, a proposito della notizia dal quotidiano "The Australian", secondo cui sarebbe stato 'richiamato' a Roma a causa della sua condotta.

Gatti era ambasciatore a Canberra dalla fine di marzo dello scorso anno. Nato a Novara nel 1963 e laureato all'Università Sapienza di Roma in Scienze politiche nel 1988, è entrato in carriera diplomatica nel 1990, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Nuova Delhi, a Bruxelles, New York. Dal 2006 viene distaccato dal ministero degli Esteri presso la Società Expo 2015 dove ricopre il ruolo di General Manager Partecipanti.

E' uno dei Direttori responsabili della realizzazione del Dossier di Registrazione di Expo Milano 2015 e a inizio 2015 viene anche nominato Direttore Generale di Padiglione Italia. Tra il 2015 e il 2017 è stato uno dei direttori generali incaricati di presiedere alla liquidazione della società pubblica Expo 2015 coordinando lo smantellamento di 65 padiglioni e il recupero di 45 milioni di crediti.