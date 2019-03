Ambasciatore Kiev: "Pronto a incontrare Al Bano"

(FOTOGRAMMA/IPA)

L'ambasciatore ucraino a Roma, Yevhen Perelygin, si dice pronto ad incontrare Al Bano, il cantante inserito nella lista degli artisti banditi dall'Ucraina perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale.



Il nome dell'artista italiano è nell'elenco aggiornato nei giorni scorsi, pubblicato sul sito del ministero della cultura a Kiev, in risposta a una richiesta dei servizi dell'Sbu, secondo quanto ha riportato il 'Kiev Post'. Sono 147 gli artisti inseriti in questa lista dal 2015: fra loro, anche il regista russo Nikita Mikhalkov.



"Io una minaccia per la sicurezza dell'Ucraina? Ma figuriamoci: io sono una persona normale, che canta - dice l'artista pugliese all'AdnKronos -. Non ho mai fatto politica".