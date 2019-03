Slovacchia, Caputova vince primo turno presidenziali

(Afp)

L'avvocatessa liberale Zuzana Caputova è la vincitrice del primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia. "I voti che ho ricevuto sono una richiesta di cambiamento", ha detto ai giornalisti dopo la vittoria. Con il 40,6 per cento dei consensi, la 45enne Caputova ha distaccato nettamente l'indipendente Maros Sefcovic, il 52enne commissario per l'Energia dell'Unione europea, fermo al 18,7 per cento dei voti. Il ballottaggio è previsto il 30 marzo.

Il candidato della destra populista ed ex ministro della Giustizia Stefan Harabin e l'esponente dell'estrema destra Marian Kotleba non sono riusciti ad ottenere più del 15 per cento dei voti, rimanendo esclusi dal ballottaggio. Se eletta presidente, Caputova, candidata di Progresivne Slovensko, sarà la prima donna presidente della Slovacchia.