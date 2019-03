"Conosco i rischi e lo rifarei", il testamento di Orsetti /Video

"Conosco i rischi, rifarei questa scelta cento volte". E' quanto dice il 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso in Siria dai terroristi dell'Isis, in un videotestamento, pubblicato dai compagni della milizia Ypg nella loro pagina Facebook. "Per me va bene, sono felice di questa scelta. Voglio bene a tutti quelli che ho incontrato nella mia vita: i miei amici, la mia famiglia, il mio cane e così via".