Usa, verifiche su autorizzazione a Boeing 737

(Afp)

La segretaria dei trasporti Usa Elaine Chao ha chiesto all'Ispettore generale del dipartimento Calvin Scovel, di svolgere una verifica sul processo che ha portato alla concessione della certificazione, da parte della Fwederal Aviation Administration, del Boeing 737 Max dopo che Donald Trump ha annunciato la sospensione dei voli anche negli Stati Uniti del modello di aereo coinvolto in incidenti, entrambi dopo il decollo, in Etiopia e in Indonesia. La certificazione era stata assegnata dalla FAA nel marzo del 2017. Lo stesso procedimento di verifica è stato predisposto in Canada.