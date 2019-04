Afroamericana e gay, Lori Lightfoot sindaca di Chicago

(Afp)

L'afroamericana Lori Lightfoot è stata eletta sindaca di Chicago. L'ex procuratrice federale ha sconfitto Toni Preckwinkle, presidente del consiglio della Contea di Cook al voto di ballottaggio che ha fatto seguito il primo turno a cui si sono presentati 14 candidati per la poltrona lasciata libera da Rahm Emanuel che ha deciso di non presentarsi per un terzo mandato. Lightfoot, 56 anni, sarà la prima sindaca gay della città. Dopo l'annuncio del risultato delle proiezioni, Lightfoot ha espresso il suo impegno per porre fine alla cultura politica negativa della città. "Romperemo questo ciclo di corruzione senza fine. E mai più, mai più consentiremo ai politici di trarre beneficio da cariche elettive", ha affermato.