Elezioni Finlandia, sinistra avanza

Il partito socialdemocratico dell'opposizione, guidato da Antti Rinne, è in vantaggio in Finlandia, dove è appena iniziato lo scrutinio delle schede per le elezioni parlamentari. I socialdemocratici ottengono al momento quasi il 19% di preferenze, guadagnando circa 2,5 punti rispetto ai risultati del 2015.

Il partito conservatore si piazza invece secondo con il 17,2%, in calo di 1 punto, mentre il partito del primo ministro Juha Sipila è al momento terzo con il 15,4%, in calo di 6 punti rispetto a quattro anni fa. Il populisti ottengono per ora solo il 15,1% delle preferenze. Finora è stato scrutinato il 36% dei voti.