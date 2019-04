Macron: "Ricostruiremo la cattedrale"

(Afp)

Una raccolta fondi per ricostruire la cattedrale. Ad annunciarla il presidente francese Emmanuel Macron che nella tarda serata di martedì lancia un "appello affinché i grandi talenti vengano a ricostruire Notre Dame", devastata da un enorme incendio. "Siamo stati in grado di costruire questa cattedrale 800 anni fa, l'abbiamo ampliata. Mi impegno, noi ricostruiremo questa cattedrale, insieme". "E' stato evitato il peggio, la battaglia non è stata ancora vinta. Le prossime ore saranno difficili, ma la facciata e i due campanili non crolleranno". "Notre-Dame di Parigi è la nostra storia, la nostra letteratura. E' l'epicentro della nostra vita". Notre Dame "sono tanti libri, tanti dipendenti. E' la cattedrale di tutti i francesi anche di quelli che non ci sono mai andati. Questa storia è la nostra", sottolinea. "Il peggio è stato evitato anche se la battaglia non è stata totalmente vinta. Ringrazio i vigili del fuoco che sono intervenuti e che hanno dimostrato un coraggio estremo - conclude -. Sono stati circa 500 i vigili del fuoco mobilitati".