Royal baby, oggi il debutto

(Foto Fotogramma)

Debutto per il 'royal baby' del 34enne principe Harry e della 37enne Duchessa del Sussex, Meghan, nato lunedì. Il piccolo - settimo in linea di successione al trono e il cui nome non è ancora stato annunciato - farà oggi la sua prima apparizione pubblica, durante un 'photocall', rende noto la Press Association.

Meghan e Harry hanno preferito mantenere il riserbo attorno alla nascita del loro primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge.

