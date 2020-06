Spagna, Psoe primo partito

(Afp)

Il Psoe del premier Pedro Sanchez ha vinto le elezioni europee in Spagna. Con l'85% dei voti scrutinati, i socialisti hanno ottenuto il 32,94% dei voti, pari a 20 dei 54 seggi assegnati al Paese, i popolari ne ottengono 12, Ciudadanos 7, Podemos 6, mentre l'estrema destra di Vox ne prende tre.

Al Parlamento europeo entrano Carles Puigdemont e Oriol Junqueras. L'ex presidente della Generalitat catalana, che vive in esilio in Belgio da un anno e mezzo, era capolista di 'Liberi per l'Europa', che ha conquistato due seggi e il 4,6% dei voti. Junqueras, in carcere in Spagna, è stato eletto in una lista che comprendeva anche nazionalisti baschi e galiziani e ha ottenuto il 5,8% dei voti, con 3 seggi.