L'ex re Alberto: "Sì a prova Dna per causa paternità"

L'ex re del Belgio Alberto II (Ipa/Fotogramma)

L'ex re del Belgio Alberto II ha accettato di sottomettersi alla prova del Dna nell'ambito della causa di paternità intentata contro di lui da Delphine Boel. Nel comunicare la sua decisione, il sovrano emerito ha però voluto ricordare che i risultati del test non saranno resi pubblici "fino a quando non vi sarà una nuova decisione della giustizia".

Alberto II aveva presentato ricorso in Cassazione, dopo che a novembre la corte d'appello di Bruxelles gli aveva ingiunto di effettuare il test entro tre mesi. Secondo gli avvocati della Boel non si poteva però aspettare troppo, data l'eta avanzata dell'84enne ex sovrano. Il rilievo è stato accolto lo scorso 16 maggio dalla Corte d'appello, che ha imposto una penale di 5mila euro per ogni giorno di ritardo dopo la convocazione per il test. Il giudice ha tuttavia precisato che il risultato del test sarà reso noto solo dopo che la cassazione si sarà pronunciata.

Le prime voci su una figlia illegittima di Alberto comparvero in una biografia non autorizzata della moglie Paola Ruffo di Calabria nel 1999. Ma è solo nel 2005 che Delphine Boel ha affermato che Re Alberto era il suo vero padre. La donna, oggi cinquantenne, sarebbe nata dalla relazione che la baronessa Sybille de Selys Longchamps intrattenne fra il 1966 e il 1984 con Alberto, allora principe di Liegi. L'ex re è salito al trono nel 1993 dopo la morte del fratello maggiore, Baldovino. Ha poi abdicato nel 2013 per motivi di salute, cedendo lo scettro al figlio Filippo. Poco dopo Delphine Boel ha avviato la causa per il riconoscimento di paternità, provocando speculazioni sulle vere ragioni dell'abdicazione. Il padre legale della donna, Jacques Boel, si è sottoposto ad un test del Dna nel 2013 che ha provato l'assenza di legame biologico fra i due.