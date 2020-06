Israele torna al voto

(Afp)

Il Parlamento israeliano ha votato a favore dello scioglimento dopo che il primo ministro Benjamin Netanyhau non è riuscito nel tentativo di formare un governo di coalizione. Alla Knesset lo scioglimento è stato approvato con 74 voti favorevoli. La data fissata per le prossime elezioni è il 17 settembre, segnando una situazione senza precedenti di una seconda elezione in un anno e lo scioglimento del Parlamento solo un mese dopo il suo insediamento. Netanyahu aveva tempo fino alla mezzanotte di mercoledì per riuscire a formare un governo.